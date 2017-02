Steven Van Herreweghe keert terug naar de VRT

Amper vier maanden na zijn vertrek bij Woestijnvis keert Steven Van Herreweghe (39) terug naar de VRT, waar hij zijn carrière begon. De presentator van programma's als De Pappenheimers en De Jaren Stillekes gaat een programma maken dat dit najaar op Eén te zien is. Wat het precies wordt, wil de VRT nog niet kwijt omdat het programma nog in een opstartfase zit.

Van Herreweghe stapte in oktober op bij Woestijnvis, het productiehuis waarmee hij zestien jaar had samengewerkt. Hij begon zijn carrière op televisie bij Ketnet, werkte ook bij Studio Brussel en won in 2007 het spelprogramma De Slimste Mens ter Wereld. Voor Woestijnvis presenteerde hij De Jaren Stillekes, een nostalgisch programma dat in 2009 en 2010 een kijkcijferkanon werd. Hij presenteerde ook De Pappenheimers, dat van Eén naar Vier was verhuisd.

Bij Vier waren programma's als Rasters en Het beste moet nog komen minder succesvol. Met zijn nieuwe programma op Eén keert hij terug naar het huis van vertrouwen.