Leon Bailey wil Usain Bolt naar Leverkusen halen

Na de transfer van Leon Bailey van Racing Genk naar Bayer Leverkusen mogen ze zich bij de Duitse club aan hoog bezoek verwachten. De negentienjarige Jamaicaan wil immers niemand anders dan zijn landgenoot Usain Bolt naar de BayArena halen. “Wellicht komt hij niet meetrainen, maar hij zakt ongetwijfeld wel eens naar het stadion af om een wedstrijd te bekijken”, vertelde Bailey donderdag tijdens een persmoment in Leverkusen.

‘Belofte van het Jaar’ Bailey maakte de voorbije wintermercato voor 13,5 miljoen euro de overstap van de Genkse Luminus Arena naar de Duitse Bundesliga. Bij Leverkusen vierde hij vorig weekend zijn debuut al in de competitiewedstrijd tegen HSV. “Tot nu toe is het allemaal al heel goed meegevallen. Mijn nieuwe ploegmaats helpen me waar het kan en het bevalt me goed, hier in Leverkusen. Het gaf een goed gevoel dat ik al snel mocht debuteren, spijtig genoeg verloren we die wedstrijd, maar ik ben er zeker van dat we de volgende keer wel de drie punten zullen pakken”, aldus Bailey, die in Leverkusen een contract tot medio 2022 ondertekende en in de toekomst een van de sterkhouders van het team zou moeten worden.

“Ik hoop me veel te kunnen tonen, maar het is natuurlijk aan de trainer om te beslissen of ik speel. Als ik speelminuten krijg, wil ik me helemaal voor het team geven. Met snel voetbal willen we de fans plezieren, hun steun is erg belangrijk. De toeschouwers betalen immers om goed voetbal te zien.”