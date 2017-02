Vier Belgen opgepakt in Spanje voor één van de meest bizarre diefstallen ooit

In de Spaanse stad Sevilla zijn vier Belgen opgepakt op verdenking van diefstal. En niet zomaar eentje. Ze werden namelijk betrapt in het bezit van...een afsluitketting van de stedelijke kathedraal.

Het gaat om drie mannen en één vrouw tussen de 18 en 23 jaar. Een taxichauffeur was woensdag getuige van de diefstal toen hij de ketting op de grond hoorde vallen. De man waarschuwde de politie en die stelde meteen vast dat een van de afsluitkettingen van de kathedraal inderdaad gestolen was.

Het viertal werd vrijwel meteen opgemerkt in een aansluitende straat. Ze werden opgepakt met een ketting van 7,5 meter in hun bezit. Vreemd genoeg is de ketting amper 400 euro waard en heeft ze geen enkele historische waarde. Het blijft ondertussen een raadsel waarom de Belgische jongeren, waarvan geen enkele een strafblad heeft, de diefstal pleegden.

De zaak komt op 15 maart voor. Het Belgische viertal staat dan terecht voor het beschadigen van historisch erfgoed.