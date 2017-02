Is dit de beste job ooit? Bedrijf achter Oreo zoekt chocoladetester

Mondelez, het bedrijf achter Oreo-koekjes en Milka-chocolade, heeft een bijzondere vacature online gezet. De firma is op zoek naar een deeltijdse ‘tester van chocolade en cacaodrank’.

Mondelez zoekt iemand die zich tussen dinsdag en donderag 7,5 uur per week kan vrijmaken om nieuwe producten uit te proberen en zijn of haar ongezouten mening te geven.

Samen met tien andere panelleden en één panelleider proef en beschrijf je producten en kom je samen overeen over de smaken. Chocoladetesters zijn, aldus Mondelez, “de sleutels die ons helpen om een totaal nieuw product in de wereld te lanceren.”

De kandidaat moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. “Chocolade en cacaodrink proeven en objectieve, eerlijke feedback kunnen geven” is er één van. Verder moet je een over een goede smaakzin beschikken, graag nieuwe producten uitproberen en communicatief aangelegd zijn. Omdat het testlabo zich in Reading bevindt, moet je uiteraard ook de Engelse taal meester zijn.

Solliciteren doe je hier.