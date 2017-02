Vlaming die Messi wil ontmoeten sluipt Gouden Schoen-gala binnen op zoek naar tips

Rodrigo Vissers heeft in 2017 één groot doel voor ogen. De jonge Vlaming, die Argentijnse roots heeft, wil zijn idool Lionel Messi ontmoeten en tien minuten spreken. Woensdag sloop hij het Gala van de Gouden Schoen binnen en kreeg er als partycrasher tips van Gouden Schoen José Izquierdo, Belgisch bondscoach Roberto Martinez en nog veel andere vooraanstaanden in de voetbalwereld.

“Omdat de studio’s (van het gala van de Gouden Schoen, nvdr.) op wandelafstand van bij mij thuis liggen, heb ik maar besloten om ernaar toe te gaan”, zo liet Rodrigo Vissers weten op zijn Facebookpagina. Het leek een gek idee, maar Visser raakte zowaar toch binnen in de studio’s. Of hij echt gouden tips kreeg van een gekscherende José Izquierdo (“zoek hem”), Roberto Martinez (“hier rechtdoor”) of Jordi Condom (“doe een rok aan”, betwijfelen we. Dat de jongeman zijn zoektocht vastberaden volhoudt, is wel zeker!

Vissers kreeg al heel wat volk te pakken in zijn zoektocht naar Messi. Van onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle krijgen Vissers en al zijn volgers alvast een pintje als hij slaagt in zijn schier onmogelijke missie. Hij ging ook al langs bij Hernan Losada, Sven De Ridder en probeerde Yannick Carrasco warm te maken met een mailtje. Daarnaast nam hij ook al een kunstenaar onder de arm om een standbeeld te maken van Messi.

De avonturen van Vissers kunnen gevolgd worden via zijn Facebook-pagina ‘Missie Messi’, die hij quasi dagelijks van een update voorziet.