Bewoners van Knesselare trots op ‘hun’ gouden Joske: “Hij is een heel lieve jongen”

Knesselare - Knesselare heeft een Gouden Schoen in de rangen. José Izquierdo woont namelijk sinds enkele maanden in de gemeente. “Hij is een heel lieve jongen”, klinkt het in de buurt.

In de Knesselaarse Eentveldstraat werd afgelopen woensdag met iets meer aandacht dan gewoonlijk naar de uitreiking van de Gouden Schoen gekeken. De uiteindelijke winnaar woont namelijk al enkele maanden in de straat.

“Voor hij woensdagavond vertrok naar de uitreiking, heb ik hem nog veel geluk toegewenst”, vertelt Rita De Pauw (64) die rechtover de spits van eersteklasser Club Brugge woont. “En donderdagmorgen, ik vermoed net voor hij naar de training vertrok, heb ik dan naar hem mijn duim uitgestoken en ‘congratulations’ gezegd, en hij zwaaide terug.”

Dansen

“José is een heel lieve jongen”, gaat Rita verder. “Mijn kleinzoon heeft eens aangebeld voor een handtekening en dat was absoluut geen probleem. Hij woont er alleen, we zien hem soms in de namiddag in de tuin spelen met zijn hond. Of soms speelt hij muziek en zien we hem dansen op de eerste verdieping. José zal hier wellicht niet lang meer wonen, want als Gouden Schoen zal hij komende zomer wel verkocht worden.”