Dit is wat het meesterbrein achter 9/11 in een snoeiharde brief te zeggen had aan Barack Obama

Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke meesterbrein achter de aanslagen van 9/11 in New York, heeft in 2015 een brief geschreven aan toenmalig Amerikaans president Barack Obama. De inhoud ervan bleef lang geheim, tot nu.

De krant Miami Herald kreeg een kopie van de brief in handen via de advocaten van Sheikh Mohammed. Het document telt liefst 18 pagina’s en belandde vergezeld van een manifest van 50 pagina’s in januari van dit jaar op het bureau van Obama, tijdens een van de laatste dagen van zijn presidentschap.

In de brief haalt Sheikh Mohammed uit naar de Verenigde Staten, die de aanslag volgens hem zelf veroorzaakt hebben door hun aanhoudende aanvallen op onschuldige mensen in onder andere Vietnam, Japan (Hiroshima) en Irak. “Het is niet wij die de oorlog aan jullie verklaart hebben, wel jullie aan ons door jullie onophoudelijke geweld. Je bent de president van een onderdrukkend en tiranniek land, een leugenaar en iemand die een hele natie bedriegt.”

De terrorist, die in afwachting van zijn proces verblijft in Guantanamo, stelde ook de rol van de VS in Palestina aan de kaak. “Jullie handen zijn nog steeds nat door het bloed van onze broeders, zusters en kinderen die gedood werden in Gaza”, stelde hij. De “bezetters” van Israël krijgen dan ook liefst 39 vermeldingen in zijn brief.

Khalid Sheikh Mohammed. Foto: AP

Doodstraf

Verder stelt Sheikh Mohammed dat hij gelukkig is in de gevangenis en hoopt dat de VS hem ter dood veroordelen. “Dan zal ik eindelijk Allah ontmoeten, en mijn beste vrienden die jullie om het leven gebracht hebben. Net zoals Osama Bin Laden. Over die laatste verweet hij Obama dat die het lichaam van Bin Laden niet liet terugkeren naar zijn familie, maar daarentegen in de zee dumpte.

“Ik zal jou of een van jullie rechtbanken nooit om genade vragen”, stelt Sheikh Mohammed. “Doe wat je wil. Mijn dood zal een vloek zijn voor jullie.” Daarnaast heeft hij ook geen goed woord over voor CNN, de CIA, de FBI, de ‘Joodse gemeenschap van Brooklyn’, en iedereen die de christelijke rechterzijde volgt.