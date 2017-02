Braziliaan Hernanes vertrekt bij Juventus en tekent in China

De Braziliaan Hernanes verlaat Juventus en gaat in China voetballen bij Hebei China Fortune. Dat heeft de Italiaanse club donderdag bekendgemaakt. Juventus strijkt acht miljoen euro op voor de 31-jarige middenvelder.

In China zal Hernanes de kleedkamer delen met onder meer Ezequiel Lavezzi en Gervinho, (gewezen) topvoetballers die in het verleden sier maakten bij Europese topclubs, maar met een lucratief contract op zak naar Azië trokken. Hebei China Fortune wordt getraind door Manuel Pellegrini, die eerder ook Real Madrid en Manchester City onder zijn hoede had.

Hernanes speelde sinds 2015 voor Juventus, waarmee hij vorig seizoen de dubbel pakte. Dit seizoen kwam de Braziliaan in de Serie A tien keer in actie voor de Turijnse club. Voordien voetbalde hij voor Lazio, Internazionale en Sao Paulo.