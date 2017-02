Krant gaat uit de bocht nadat huiselijk geweld niet langer strafbaar is: “Vrouwen moeten trots zijn op hun blauwe plekken”

Het mishandelen van eigen partner en kinderen zit niet langer in het strafrecht in Rusland. Daarover nam het Russische parlement eind januari een beslissing. Een van de populairste kranten van het land heeft daar nu ook op gereageerd door aan vrouwen te zeggen dat ze “trots moeten zijn op hun blauwe plekken”.

Het artikel werd gepubliceerd in Komsomolskaya Pravda. Daarin zegt Yaroslav Korobatov, een columnist van de krant, dat vrouwen die mishandeld worden door hun partner, daar best trots op mogen zijn: “Jarenlang moesten de vrouwen die in elkaar werden gslagen het doen met de leuze ‘als hij jou slaat, dan betekent dit dat hij jou graag ziet’”, zo zegt Korobatov.

Foto: ss

“Maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs dat vrouwen met een opvliegende echtgenoot best trots mogen zijn op hun wonden en blauwe plekken. Biologen hebben in een nieuw wetenschappelijke studie namelijk bevestigd dat ze een groot voordeel hebben: ze hebben een grotere kans op het krijgen van een jongen wanneer ze zwanger zijn.”

‘Vrouwen geselecteerd om geweld van partner te tolereren’

De studie waar Korobatov naar verwijst is er een van Satoshi Kanazawa, een controversiële evolutionaire ‘psycholoog’. Die bracht eerder nog dergelijke ‘onderzoeken’ uit, zoals ‘Gewelddadige mannen hebben meer zonen’ en ‘Waarom sommige mishandelde vrouwen blijven bij hun partner’. Daarin zegt hij onder andere dat vrouwen natuurlijk geselecteerd werden om een bepaald niveau van niet-dodelijk geweld van hun partner te tolereren. Nog andere opmerkelijke en controversiële uitspraken van Kanazawa: zwarte vrouwen zijn objectief gezien minder aantrekkelijk en de armoede in Afrikaanse landen is een gevolg van het lagere IQ van de bevolking.

Uit strafrecht

De nieuwe wet in Rusland, die huiselijk geweld uit het strafrecht haalt, heeft wereldwijd tot verontwaardiging geleid. Elk jaar sterven 14.000 Russische vrouwen door mishandeling binnenshuis. 600.000 vrouwen krijgen jaarlijks met geweld door hun partner te maken. En tot één op de drie vrouwen in Rusland krijgt te maken met fysieke mishandeling door haar partner. Tot voor kort konden plegers van huishoudelijk geweld in Rusland gestraft worden met twee jaar cel, ook al werd die strafmaat maar zelden uitgesproken.

Maar ultra-conservatieve politici lanceerden een wetsvoorstel om huiselijke geweld uit het strafrecht te halen. De achterliggende reden is onder andere dat ouders zo beschermd worden als ze hun kinderen disciplinair straffen. De wet houdt in dat huiselijk geweld niet langer een misdrijf is, maar gewoon een overtreding. En er wordt enkel gestraft als de mishandeling leidt tot ernstige letsels. In andere gevallen komt de dader weg met een boete van maximum 470 euro.