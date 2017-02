Nainggolan haalt stevig uit naar Juventus: “Ik haat die ploeg”

Radja Nainggolan is niet te spreken over Juventus. Dat is niet zo verwonderlijk, als speler van rechtstreekse rivaal AS Roma, maar voor Nainggolan gaat het niet enkel over die rivaliteit. “Ik haat die ploeg gewoon. Juventus wint altijd omdat ze cadeaus krijgen van de scheidsrechter. Ik zou mijn ballen geven om van Juventus te winnen.”

Nainggolan sprak met een fan vanuit zijn auto, maar leek niet te merken dat hij gefilmd werd. Het filmpje verscheen op de site van de Corriere dello Sport en werd meteen duchtig gedeeld in Italië.

“Ik haat Juventus, al van toen ik bij Cagliari speelde. Ik zou zelfs mijn ballen geven om hen te verslaan”, laat Nainggolan er geen twijfel over verstaan hoe hij over ‘De Oude Dame’ denkt. “Ze wilden mij kopen, maar ik heb altijd hun aanbod afgeslagen. Sinds ik geboren ben, heb ik een afkeer voor die ploeg. Ze winnen altijd dankzij een penalty of omdat de scheidsrechter beslissingen in hun voordeel fluit”, vindt Il Ninja.

“Ik ben naar Roma gekomen omdat ik iets wil winnen tegen Juventus. Als we dit jaar de competitie niet winnen, verslaan we hen wel in de beker. Nu gaan we eerst Lazio uitschakelen in de halve finale en daarna volgt Juventus. Je zal wel zien”, spreekt Nainggolan profetische woorden.