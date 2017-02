Carnaval is in aantocht en de gekte slaat ook toe in het buitenland. Deze week mochten de kinderen op de school van zijn zoon Cristiano Junior Ronaldo verkleed naar de klas komen en CR7 vond dat een leuke gelegenheid om zich zelf ook te verkleden en zijn zoon in een kostuum op te pikken van school. Al is het niet helemaal duidelijk in wat Ronaldo zich verkleedde. Hij droeg een zwarte mantel, een zwart-witte pruik en een wit masker.