Tom De Sutter bijt van zich af: "Hoeveel grote kansen heb ik al gemist? Weinig"

Sutterke, Sputterke. Of hoe zou je als fan van Sporting Lokeren de prestaties van Tom De Sutter anders omschrijven? Duurste transfer ooit op Daknam, maar dit seizoen amper drie doelpunten gescoord en even weinig assists aangeleverd. Uitbollen, dat leek hij in Lokeren te komen doen. De spits reageert nu. Een monoloog.

“Ik schrik ervan dat mensen denken dat ik me niet meer zou verzorgen. Ik heb hier vorige zomer voor drie seizoenen getekend, elke dag rij ik met veel plezier van mijn woonplaats Brugge naar Lokeren ...