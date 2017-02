Jef Braeckevelt haalt herinneringen op aan Baguet: "Ben er kapot van"

Serge Baguet (47) is in de nacht van woensdag op donderdag overleden aan de gevolgen van darmkanker. De minzame renner kende een carrière in twee delen waarbij hij vooral als dertiger zijn grootste successen boekte met ritwinst in de Tour van 2001 en vier jaar later nog een nationale titel. “Ne sjieken tiep", zegt zijn oud-ploegleider Jef Braeckevelt, die kapot is na het overlijden van zijn poulain.

Nadat eind 2014 bij de Letterhoutemnaar darmkanker werd vastgesteld, leek het lange tijd de goede weg op te gaan. Nog geen jaar later bereidde Baguet zich zelfs voor op een sportieve comeback als mountainbiker. ...