Gent-Wevelgem wordt (een klein beetje) langer

Gent-Wevelgem van zondag 26 maart wordt zo'n 1.800 meter langer en komt nu uit op 249 km. Verzakkingen in De Moeren, alom gevreesd om de spelende wind, zijn de oorzaak. “Op politieadvies gaan we tweehonderd meter eerder rechtsaf zodat we via een smalle weg langs de achterkant Houthem binnenkomen”, aldus designer Hans De Clercq.

“We hadden geen andere keuze, want over een lengte van 200 meter zijn de betonplaten toch al dertig à veertig centimeter verzakt. Voor de veiligheid van de renners schrappen we dit stukje, al zijn we wel blij dat we het grootste gedeelte wél kunnen behouden. Die weg is op turfgrond gelegd en eenmaal verzakt, veert dat niet meer recht. De straat waar er twee jaar geleden mooie beelden van waaiervorming konden worden geschoten, is wel behouden.”