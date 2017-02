Daarom was Teodorczyk niet aanwezig op de Gouden Schoen

Teodorczyk was er gisteren alweer bij op training waar het er vrolijk aan toeging. Foto: PN

Terwijl hij woensdag zijn kat stuurde naar de uitreiking van de Gouden Schoen, trainde Lukasz Teodorczyk gisteren weer mee bij Anderlecht. Teo zou het Gala simpelweg vergeten zijn omdat hij op zijn vrije dag naar Polen reisde. Paars-wit gaf hem een vermaning, maar tot een boete komt het wellicht niet. Anderlecht had gisteren ontbijt vanaf 8 uur ’s morgens. Teodorczyk was present en amuseerde zich daarna kostelijk op training. Hij was woensdagavond nog teruggekeerd uit Polen, te laat voor het Gouden Schoen-gala weliswaar.

’s Middags wilde manager Herman Van Holsbeeck hem wel spreken en ook trainer René Weiler was not amused dat de spits zijn afspraken niet nakwam. Teo werd afgelopen week nog tot vier keer toe gewaarschuwd dat zijn uitnodiging voor de Gouden Schoen klaar lag, maar tijdens het gala sms’te zijn makelaar Marcin Kubacki plots dat de aanvaller in Polen zat. Tot scha en schande van paars-wit

Kubacki geeft nu wel meer uitleg. “Dinsdag besliste Lukasz om op zijn vrije dag naar Polen te reizen voor een familiezaak. Ik denk dat hij het Gala gewoon uit het oog verloor en daar zat hij verveeld mee.”

Anderlecht riep hem wel op het matje, maar tot een financiële of sportieve sanctie komt het in principe niet. Paars-wit heeft zijn doelpunten­machine (25 goals in 34 matchen) nog hard nodig.

Mbokani plaveit weg voor Teo

Bovendien was er ook goed nieuws in het dossier-Teodorczyk. Anderlecht trof met Dynamo Kiev een minnelijke schikking in de zaak-Mbokani. De Oekraïense topclub moest RSCA nog een schijf van 2 miljoen betalen voor die transfer uit 2013 en dat werd geregeld via het Sporttribunaal (TAS). Dat plaveit de weg om straks bij Kiev de aankoopoptie van 4,5 miljoen voor Teo te lichten. Al zal Kiev ook daar geen toegevingen doen.