Mama vermist sinds ze zoontje naar school bracht: vriend hele dag ondervraagd

Geraardsbergen - De politie heeft donderdag de hele dag gezocht naar ­Madalena Gutierrez ­Jove (39) uit ­Geraards­bergen. De vrouw zette ’s ochtends haar zoontje af aan school en ­verdween dan spoorloos. De politie ondervroeg gisteren de vriend – die zelf politieman is – en hield een huiszoeking.

Madalena bracht zoals iedere dag rond 8.30 uur haar zoontje naar school aan de Onkerzelestraat in Geraardsbergen. Daarna vertrok ze. Waar naartoe, is een raadsel.

De vrouw rijdt met een witte Fiat 500 met nummerplaat 277 AFK. Op de wagen hangt achteraan een sticker van de vlag van Asturië, een geel kruis met een blauwe achtergrond. De vrouw is van Spaanse afkomst.

De vrouw woonde ­samen met C., en had twee kinderen. De man werd gisteren de hele dag door de politie ondervraagd. Hun huis, gelegen in diezelfde Onkerzelestraat, werd doorzocht en de politie nam ook een kijkje in de waterput. Maar Madalena werd niet ­gevonden.

De buren zijn fel ­geschrokken. “Madalena en haar man leken een gelukkig koppel. Zij was een heel mooie, sportieve vrouw”, klinkt het. “Ze waren afkomstig van Brussel en spraken Frans. Maar Madalena was altijd heel vriendelijk als we haar op straat tegenkwamen”, zegt een buur. “Gisteravond (woensdag, nvdr.) was de laatste keer dat ik haar gezien heb. Ze was in de keuken aan het werk.”