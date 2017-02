Zoontje vindt vermoorde moeder van acht kinderen in kinderkamer

Leuven - De dood van ­Anne Collaer (47), de moeder van acht kinderen uit Leuven, wordt als een moord beschouwd. “Haar twaalfjarige zoon heeft haar dinsdag dood thuis aangetroffen”, zegt de familie van de vrouw. De voordeur van de woning was vreemd genoeg op slot.

Anne Collaer is vermoord. Daar zijn de ­Leuvense speurders intussen zeker van. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de moeder thuis in haar woning met een wapen is gedood. Er is een moordonderzoek geopend, en de speurders zouden daarbij nog verschillende pistes volgen.

“Dinsdagochtend had ze haar jongste kinderen nog naar school gebracht”, zegt Dorien, een van haar volwassen kinderen. “Moeder moet meteen daarna naar huis zijn teruggekeerd. Ik ken haar routine: daarna begint ze op te ruimen.”

Toen een van de kinderen rond 10 uur probeerde om haar op haar gsm te contacteren, lukte dat niet. Ze reageerde niet. ’s Middags daagde de moeder niet op aan de schoolpoort. “Haar jongste kindje, van vier jaar, zou maar een halve dag naar de klas gaan, maar Anne is niet naar de school gekomen”, zeggen haar ouders.

De kinderen gingen na schooltijd dan maar samen naar huis, zonder hun moeder. “De voordeur zat op slot. Ze moesten hun sleutel gebruiken om binnen te raken”, zegt de familie. Toen haar twaalfjarige zoon naar boven trok, trof hij zijn moeder dood aan. Ze lag in een kinderkamer, op de grond.

De haarspeld die ze normaal altijd in had, lag beneden.

Mysterie

Wie wilde Anne dood? Het is voorlopig één groot mysterie, ook voor de familie.

De vrouw woonde al zo’n tien jaar in de sociale woning in de Vestinggang in Leuven. Ze had acht kinderen, van wie zes bij haar in Leuven woonden. Enige tijd geleden had ze haar relatie verbroken met R.C., met wie ze verschillende jaren samen was geweest en die de vader was van haar jongste kinderen. De man wilde gisteren niet reageren.

Niemand van de buren lijkt afgelopen dinsdag iets vreemds te hebben opgemerkt. “We begrijpen het niet”, zegt een buurvrouw. “Waarom zou ze moeten sterven? We hopen dat er snel duidelijkheid komt, want de onzekerheid geeft een onbehaaglijk gevoel.”