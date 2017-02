Lesley-Ann Poppe geeft mer details over haar huwelijk

De kogel is door de kerk: nog deze maand stapt Lesley-Ann Poppe (37) in het huwelijksbootje met haar tien jaar jongere aanstaande Kevin Lebreton. De twee zijn nu een jaar samen, verloofden zich in juni en werden in november trotse ouders van hun zoontje Gabriël. Een exacte dag wil Poppe nog niet prijsgeven, maar gisterochtend ging ze samen met Kevin al de trouwdatum prikken op het stadhuis.

“We trouwen eerst voor de wet, hier in Antwerpen”, vertelt Poppe. “Dat zal in en petit comité zijn, maar daarna vliegen we door naar Las Vegas om in het bijzijn van al onze vrienden en familie voor de kerk te trouwen. Eigenlijk wilden we all the way gaan in Amerika, maar dat brengt zo’n administratieve rompslomp met zich mee. Dat zagen we niet zitten. Dus brengen we eerst in België alle papieren in orde, zodat we in Las Vegas echt kunnen vieren.”

De ceremonie zal plaatsvinden in de Little Church of the West, een beroemde kapel op de Las Vegas Strip. “We willen er een stijlvol feest van maken, dus een mooiere locatie kan je niet dromen”, zegt Poppe. “Maar dat betekent niet dat er niet stevig gefeest zal worden. (lacht) Waarom naar Las Vegas gaan als je niet een beetje gek kan doen?”

De kinderen zullen thuis moeten blijven. “Maar in Amerika mag je nergens binnen onder 21 jaar, dus ik denk dat ze zich daar zouden vervelen.”

Na het feest blijven Poppe en haar echtgenoot nog twee weken in de VS. “Dat is ineens onze ­huwelijksreis. We gaan naar de zon in Los ­Angeles, willen de Grand Canyon bezoeken, ... Als ons geld dan nog niet op is, tenminste.” (lacht)

Lesley-Ann Poppe was eerder al eens getrouwd met Benjamin Ruyters. Ze hebben samen een zoontje van 9, Benjamin Jr.