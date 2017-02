CLUBNIEUWS. Extra troef voor Anderlecht-bankzitter, breekt Genk contract sterkhouder open?

Bij Anderlecht is Massimo Bruno vaker invaller dan hem lief is sinds de komst van Adrien Trebel. Het is nog niet zeker dat Anderlecht de optie licht op de jonge Belg, maar Bruno heeft wel een extra troef in handen. Racing Genk hoopt dan weer dat de exodus van sterkhouders stopt, en wil sterkhouder Alejandro Pozuelo langer aan zich binden. Zulte Waregem heeft nog steeds geen zicht op de blessure van Timothy Derijck, zijn kijkoperatie werd uitgesteld naar maandag. Het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Bruno heeft extra troef om te mogen blijven

Sinds de komst van Trebel is Massimo Bruno weer invaller bij Anderlecht. Hij is daar ontgoocheld over en tot voor kort deed niets uitschijnen dat paars-wit zijn aankoopoptie bij RB Leipzig zou lichten. Maar mogelijk wordt de flankspeler geholpen door de regel dat er altijd zes Belgen of in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad moeten staan. Als Tielemans, Dendoncker of Najar deze zomer vertrekken moet RSCA straks absoluut Belgen aantrekken.

“Het voordeel van die regel is dat ik nu al altijd bij de kern van 18 ben”, grapt Bruno. “Neen, zo wil ik niet redeneren. Ik wil geselecteerd worden omdat ik het verdien. Natuurlijk was het hard om na een goeie december weer op de bank te moeten zitten, maar hoe ouder je wordt hoe beter je die klappen kunt verwerken. Ik denk dat ik goed ben ingevallen tegen Standard en tegen Lokeren. We zien wel. Anderlecht is sowieso de club van mijn hart en het zal nooit een slechte optie zijn hier te blijven, maar in voetbal kan alles snel gaan. Leipzig volgt me nog wel, maar ik weet niet of zij een terugkeer willen. Misschien komen er ook andere clubs aankloppen.” (jug)

CLUB BRUGGE. Simons beslist na reguliere competitie over toekomst

Het voetbalpensioen van Timmy Simons staat nog lang niet vast. De kapitein van Club Brugge werd dit seizoen 40, rondde de kaap van 1.000 officiële wedstrijden en kroonde zich tot oudste Rode Duivel ooit. Dit jubileumseizoen beëindigen met een definitief punt achter zijn carrière, is echter nog lang geen zekerheid. Integendeel, Simons voelt zich nog steeds goed en beslist na de reguliere competitie of hij nog een jaartje langer doorgaat. (gma, fbu)

KV KORTRIJK. Joaozinho keert terug

Goed nieuws voor KV Kortrijk: Joaozinho is terug. De flankverdediger sukkelde met de adductoren, maar raakt fit voor KV Mechelen. Ook voor De Smul is er licht aan het einde van de tunnel, want de jonge verdediger trainde voor het eerst individueel na maanden blessureleed. Binnen een tweetal weken zou hij aansluiten bij de groep. Zijn nog steeds out: De Smet en Rougeaux. De Smet revalideert verder van een enkelblessure, Rougeaux ondervindt nog steeds hinder van een kniestoot op de bil. Meer dan wat fietsen en aquajogging zit er nog niet in. (jve)

KV MECHELEN. Griep houdt Ferrera en Verdier nog thuis

Voor de tweede dag op rij moesten Yannick Ferrera en Nicolas Verdier afzeggen met de griep. Ferrera geraakt wellicht opgelapt voor de laatste training van vandaag. In het geval van Verdier is het afwachten of hij vandaag aan de beterhand is. Zoniet, dan moet hij wellicht ook passen voor de wedstrijd van morgen tegen KV Kortrijk en stijgen de kansen op een eerste basisplaats voor Osaguona, die eerder deze week nog scoorde tegen Antwerp. Ninis ontbrak woensdag door een migraineaanval, maar trainde gisteren opnieuw mee. (thst)

KV OOSTENDE. Jonge Belg aan de aftrap?

Het is niet uitgesloten dat Hasan Özkan zaterdag in Moeskroen aan de aftrap verschijnt. De jonge Turkse Belg, die vorige maand de stap van AA Gent naar de kust zette, kreeg vorig weekend tegen KV Mechelen een korte invalbeurt. Komend weekend is Michiel Jonckheere geel geschorst. Of Siani, die donderdag terugkeerde na de Afrika Cup en een week niet trainde, al zijn plaats in de basis inneemt, is niet duidelijk. Zonder het duo Siani-Jonckheere draagt Rozehnal misschien de aanvoerdersband. El Ghanassy was genezen na een paar dagen ziekte. Bossaerts (quadriceps) en Capon (spierpijn) trainden nog niet. Musona is zaterdag rood geschorst. (rpo)

LOKEREN. Copa en Ticinovic geblesseerd

Guus Hupperts en Koen Persoons werkten gisteren een halve training af. Doelman Barry Boubacar Copa (schouder) ondervond nog te veel last en verscheen niet op training. De Ivoriaanse doelman probeert vandaag opnieuw aan te sluiten bij de groep. Mario Ticinovic (hamstrings) verscheen gisteren ook nog niet op training en sluit morgen of ten laatste vrijdag opnieuw aan bij de spelersgroep. (whb)

RACING GENK. Genk praat met Pozuelo over nieuw contract

Na het vertrek van Ndidi en Bailey vrezen veel fans dat ze na dit seizoen ook Alejandro Pozuelo kunnen verliezen. Het contract van de 25-jarige Spanjaard loopt af in de zomer, maar de club kan voor 31 maart via een eenzijdige optie het huidige contract met twee seizoenen verlengen. RC Genk wil echter nog een stap verder gaan en Pozuelo in de loop van volgende maand langer vastleggen. De eerste gesprekken met zijn management werden al tijdens de stage in Spanje gevoerd, ze komen nu in een volgende fase.

“Ik wil rustig de tijd nemen om over mijn toekomst na te denken”, zegt Pozuelo. “Aangezien de optie wel zal worden gelicht, hebben de club en ik daarna alle tijd om eruit te raken.” Ryan staat vanavond weer onder de lat, Brabec vervangt achterin de geblesseerde Dewaest. De heroptredende Samatta krijgt mogelijk een basisplaats. Op het middenveld kan Berge de plaats innemen van Heynen of Malinovskyi. Susic, Zebli en Nastic vallen net als Tshimanga naast de kern. (rco, mg)

STVV. Zonder trainer Leko in derby?

Ivan Leko werd gisteren geveld door (derby?)koorts. Hij observeerde wel de slottraining, maar kroop dan onder de wol. Assistent Patrick Van Kets nam de wekelijkse persbabbel voor zijn rekening. Leko hoopt vanavond tegen Genk wel weer present te zijn. De selectie van STVV is licht gewijzigd in vergelijking met Westerlo. Proschwitz en Cuevas zijn niet opgeroepen, Dussaut en youngster Kurt Abrahams wel. Wellicht opteert Ivan Leko voor dezelfde startformatie. (rco)

WESTERLO. Annys nog niet fit

Maxime Annys (kuit) sloot aan bij de groep, maar de wedstrijd van zaterdag tegen Sporting Charleroi komt nog te vroeg voor de middenvelder. Benji De Ceulaer (schouder) revalideert individueel verder. Daan Heymans speelt vandaag met de nationale ploeg U18 de derde en laatste wedstrijd van de Copa del Atlantico tegen een selectie van de Canarische Eilanden. (sks)

ZULTE WAREGEM. Operatie Derijck uitgesteld naar maandag

De kijkoperatie aan de rechterknie van Timothy Derijck is uitgesteld naar maandag. De centrale verdediger heeft nog steeds last van de laterale meniscus. Derijck zal ongeveer zes weken out zijn. Wellicht moet er een deeltje van die laterale meniscus weggenomen worden. Daardoor mist hij de bekerfinale en zal hij weer klaar zijn voor Play-off 1.

Sammy Bossut, afgelopen weekend ziek, is weer genezen en wedstrijdfit verklaard. De doelman hervatte gisteren de trainingen met de groep. Hetzelfde geldt voor Jakob Ankersen. Hij had nog wat zaken te regelen in het buitenland, maar heeft sinds gisteren weer aangesloten bij de groep. (jcs)