Hof van beroep handhaaft opschorting van omstreden inreisverbod

Het decreet werd tijdelijk bevroren door een federale rechter, en die beslissing werd donderdag unaniem bevestigd door het hof van beroep.

Het decreet ontzegt de onderdanen van zeven moslimlanden tijdelijk de toegang tot de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president toonde zich na de uitspraak strijdvaardig. “Ik zie jullie in de rechtbank, de veiligheid van ons land staat op het spel!”, zo tweette hij in hoofdletters.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!