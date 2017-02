Horeca hoopt stiekem dat veel mensen falen in Tournée Minerale: “Deze hype kunnen we missen als kiespijn”

Na een week Tournée Minérale is de balans voor de horeca-uitbaters niet bepaald positief te noemen: minder klanten, minder verbruik en een omzetdaling met gemiddeld 10 procent bij 42 procent van hen. “Deze hype kunnen we missen als kiespijn”, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ).

Meer dan 100.000 mensen nemen sinds 1 februari deel aan Tournée Minérale. Hun opgave: een maand zonder alcohol. En dat wordt gevoeld bij de horeca-uitbaters, laat het NSZ weten. “Het heeft meteen een negatief effect op de horeca.”

Foto: DBA

“Bijna de helft van de uitbaters (49 procent) ziet dat er minder alcohol wordt verbruikt. Gemiddeld is het alcoholverbruik bij die uitbatingen verminderd met 15 procent. En zelfs wanneer een kwart van de uitbaters initiatieven nemen om net nu meer alcoholvrije cocktails, bieren en wijnen op de kaart te plaatsen, dan nog maakt dit de omzet niet goed. 42 procent van de uitbaters heeft nu al een omzetverlies met gemiddeld 10 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit heeft niet alleen te maken met het minder verbruik maar ook met minder bezoekers. Maar liefst 38 procent van de uitbaters ziet gemiddeld 10 procent minder klanten.”

Bij het NSZ twijfelen ze er niet aan dat de initiatiefnemers, Stichting tegen Kanker en de Druglijn, goede bedoelingen hebben. Zij hopen nameijl mensen bewust te maken van de schade die te veel alcohol kan aanrichten. “Maar we vragen ons wel af of dit de juiste aanpak is”, zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws.

“Dergelijke goedbedoelde initiatieven zorgen enkel voor een tijdelijke gedragswijziging waarbij men achteraf in de oude gewoontes hervalt. Willen we echt naar een mentaliteitswijziging gaan en vooral comadrinkers en andere stevige doordrinkers erop wijzigen dat te veel nooit goed is, moeten er stevige sensibiliseringscampagnes komen van overheidswege. Losse initiatieven van korte duur lossen structureel niets op, maar zorgen intussen wel voor een serieuze financiële aderlating bij de sector. We vragen daarom met aandrang aan elke initiatiefnemer om daar ook even bij stil te staan alvorens weer eens een dergelijke hype uit te vinden.”