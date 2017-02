Zoveel heeft Adele vorig jaar verdiend

De Britse zangeres Adele (28) was in 2016 de best betaalde Grammy-genomineerde artiest. Dat berekende het zakelijke tijdschrift Forbes. Zij verdiende maar liefst 75 miljoen euro op één jaar tijd. Daarmee laat ze sterren zoals Rihanna en Justin Bieber gemakkelijk acht zich.

Het succes van Adele heeft ze te danken aan haar album 25, dat meer dan 20 miljoen keer over de toonbank ging. Per stad waar ze optrad, verdiende ze naar schatting 3,5 miljoen euro.

Rihanna (70 miljoen euro) staat op nummer 2 en dat heeft ze voornamelijk te danken aan haar reclamecontracten met onder meer Samsung, Dior en Puma. Justin Bieber ontving 52 miljoen op zijn rekening. Met vier nominaties voor de Grammy Awards deed hij het op dat vlak wel beter dan Adele en Rihanna. In 2015 stond Katy Perry nog bovenaan de lijst, zij is nu niet meer in de top drie te bespeuren.