Kameroense held Hugo Broos is terug in België: “Nu genieten van de kleinkinderen”

Na het winnen van de Afrika Cup met Kameroen is Hugo Broos is terug in het land. De trainer werd opgewacht door zijn familie op de luchthaven van Zaventem. “Ik wil nu genieten van mijn kleinkinderen,” zei hij in een eerste reactie.

Broos wil vooral genieten van de rust nu hij terug in België is. In Kameroen schopte hij het tot ware volksheld. “Het is verwonderlijk om te zien wat dat teweegbrengt in het land. We reden drie uur lang door een uitzinnige massa.” De trainer kreeg zelfs enkele huwelijksaanzoeken (video onderaan).

Broos is de eerste Belgische trainer die de Afrika Cup won. Voor Kameroen was het al de vijfde overwinning op het landentoernooi.

Video: VTM

Foto: Patrick Hattori

Foto: Patrick Hattori

Foto: Patrick Hattori

Foto: Patrick Hattori

Foto: Patrick Hattori