Meisje (16) opgepakt dat met drie mannen aanslag plande in Parijs

In Montpellier, in het zuiden van Frankrijk, zijn vier mensen opgepakt die ervan verdacht worden een aanslag te plannen in Parijs. Een van hen is een meisje van 16 jaar.

De vier werden opgepakt in het zuid-Franse Montpellier, melden Franse media. Het gaat om drie mannen - 21, 27 en 34 jaar oud - en een meisje van 16 jaar. Een van de mannen wordt ervan verdacht een zelfmoordaanslag te hebben willen plegen in Parijs. De anderen zouden daarbij betrokken zijn.

De antiterrorismespeurders vielen binnen in hun woningen en troffen daar explosieve stoffen en technische apparatuur aan. Zo vonden ze bijvoorbeeld 71 gram TATP, een stof die frequent gebruikt wordt om bommen mee te maken en dus erg in trek is bij terroristen.

De verdachten hadden ook een eigen laboratorium gebouwd om een bom te maken. De speurders vonden er ook nog aceton, waterstofperoxide en zwavelzuur. Met al die ingrediënten kun je “de moeder van Satan” maken, zoals de explosieven wel eens genoemd worden.