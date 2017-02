Tom Price mag als nieuwe Amerikaanse minister van Volksgezondheid Obamacare gaan ontmantelen

Tom Price zal de nieuwe minister van Volksgezondheid zijn in de regering van Donald Trump. De Amerikaanse Senaat heeft zijn omstreden kandidatuur goedgekeurd. De nieuwe minister werd in de Senaat verkozen met 52 stemmen voor en 47 stemmen tegen, berichten de Amerikaanse media.

De 62-jarige Price was in de staat Georgia actief als orthopedisch chirurg en staat geboekstaafd als fervent tegenstander van Obamacare, de gezondheidshervorming van de vorige president waarin betaalbare zorg mogelijk moet zijn. Hij voerde in het verleden actie tegen het concept van Obama. Hij wil dat er geen verplichting moet zijn om een zorgverzekering af te sluiten en hij wil meer ruimte voor de vrije markt.

De nominatie van de conservatieve republikein werd eerder geboycot door de democraten. Zij stellen zich vragen bij zijn handel in aandelen in bedrijven in de gezondheidszorg. Volgens hen zou Price daarover valse verklaringen hebben afgelegd. Het was dan ook een nipte verkiezing, met 52 stemmen voor en 47 tegen.

(mrra)