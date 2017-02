Melania Trump wellicht op de cover van Vogue

Anna Wintour, hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue en gekend als hevige voorstander van Hillary Clinton, sluit niet uit dat ze Melania Trump toch op de cover van haar blad zal zetten. In een interview met Wall Street Journal vertelt Wintour dat het een heel logische keuze zou zijn aangezien het modeblad de jarenlange traditie heeft om de Amerikaanse first lady's op de cover te zetten.

Dat de modewereld het niet zo begrepen heeft op Melania Trump is al lang geen geheim meer. Ontwerpers staan in elk geval niet in de rij om Melania te kleden. Ook Anna Wintour, hoofdredacteur van het Amerikaanse Vogue maakte er in de media geen geheim van een aanhanger te zijn van de Democraten en Hillary Clinton, en niet van Trump.

Toch lijkt het erop dat Melania -net als haar voorgangers- op de cover van Vogue zal komen. "Vogue heeft een jarenlange traditie om first lady's op de cover te zettten. Van Eleanor Roosevelt tot Hillary Clinton en Michelle Obama, ze hebben allemaal een plek gekregen in en op ons blad. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat het deze keer anders zou zijn", gaf Wintour in Wall Street Journal te kennen.

Twaalf jaar geleden stond Melania Trump al op de cover van Vogue, in haar bruidsjurk, toen ze bekend was als reality tv-ster en ze pas getrouwd was met Donald Trump.

Melania Trump 2005 Vogue

De laatste cover en fotoshoot met Michelle Obama - de derde keer trouwens dat de ex-first lady op de cover van Vogue verscheen - in 'the december issue' was in elk geval een succes en werd een heel mooi afscheid van de Obama's in het Witte Huis.

.@FLOTUS Michelle Obama opens up about her eight years in the @WhiteHouse in our December cover story: https://t.co/ljHBbWLnZO pic.twitter.com/WpbdyBmoM1 — Vogue Magazine (@voguemagazine) 12 november 2016

Wintour gaf ook nog mee dat de kracht van vrouwen na de recente Amerikaanse verkiezingen ongezien was en dat ze ernaar uit kijkt om in haar blad dit jaar weer heel veel vrouwen aan het woord te laten en in beeld te brengen. Benieuwd hoe deze vrouwen op de zet van Vogue om Melania op de cover van Vogue te zetten gaan reageren.