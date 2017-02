Lingeriefoto’s Bella Hadid en Kendall Hadid veroorzaken ophef

De Amerikaanse Kendall Jenner en Bella Hadid, twee van de beroemdste topmodellen op dit moment, poseren samen voor Love Magazine en het blad ligt al meteen onder vuur. In de shoot tonen de brunettes immers niemendalletjes, maar dan met een sigaret in hun handen. “Ongehoord”, zo luidt de kritiek.

Redactrice Kylie Gilbert van Shape Magazine scrolde onlangs door haar Instagram-feed en kwam een nieuwe foto tegen van Kendall Jenner voor Love Magazine. Ze vond hem heel mooi en vroeg zich af hoe ze de vrouwelijke oogmake-up van de brunette zelf zou kunnen kopiëren. Maar hoe langer ze naar de foto keek, hoe meer details ze opmerkte. Zo ontdekte ze pas iets later dat het model een sigaret in haar hand hield. Later die dag kwam ze een foto van Bella Hadid tegen die naar gelegenheid van de shoot ook met een sigaret poseerde.



Een foto die is geplaatst door LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) op 2 Feb 2017 om 1:49 PST



In een bericht trekt Gilbert van leer tegen de beslissing om sigaretten in fotoshoots te verwerken. Ze vertelt onder meer over haar eigen ervaringen met roken. ”Vroeger stak ik wel eens een sigaretje op in het bijzijn van vrienden, maar niet veel. Bovendien is mijn oma gestorven is aan de gevolgen van een jarenlange rookverslaving. Tijdens haar laatste jaren leefde ze met een zuurstofmasker”, staat er.

no smoking ?? Een foto die is geplaatst door Kendall (@kendalljenner) op 5 Feb 2017 om 8:00 PST



Haar conclusie? “Het zou oneerlijk zijn om Kendall en Bella als schuldigen aan te wijzen. Ze zijn niet verantwoordelijk voor de gevaarlijke boodschap die de kunstige fotoshoot uitzendt, maar het maakt me kwaad. Je kunt er niet omheen dat twee van de bekendste topmodellen een enorme invloed hebben op het (koop)gedrag van jonge vrouwen als ze de foto’s delen via sociale mediakanalen”, schrijft ze. “Anti-rookbewegingen proberen al jaren tabak te weren uit advertenties en shoots omdat ze het roken verheerlijken, romantiseren en de schadelijke gewoonte er heel cool laten uitzien.”

Klein detail: Kendall deelt een foto van de shoot op haar eigen Instagram en schrijft in het bijschrijft wel dat ze geen fan is van sigaretten. “No smoking”, staat er voor wat het waard is.