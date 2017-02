Twintiger door agenten verkracht met knuppel, “maar dat gebeurde per ongeluk, zijn broek zakte af”

Het is al een hele tijd onrustig in de buitenwijken van Parijs. De gewelddadige protesten ontstonden nadat een jonge zwarte man uit de banlieues door agenten verkracht werd met een wapenstok. Dat gebeurde per ongeluk, zo zeggen de agenten nu.

De 22-jarige Theo was vorige week in voorstad Aulnay-sous-Bois tussenbeide gekomen nadat hij had gezien hoe een agent een jongere het gezicht had geslagen bij een identiteitscontrole.

Het bewuste incident

De agenten hebben Theo zelf daarop tegen de muur geduwd om de hoek, waar ze hem, volgens Theo, anaal hebben verkracht met een knuppel. Theo verklaarde ook dat de agenten op hem gespuwd hebben. Daarna namen ze hem mee naar hun wagen, waar de agenten op zijn geslachtsdelen hebben geslagen. “Ze noemde me onder andere ook ‘neger’ en ‘hoer’, getuigde Theo achteraf.

De twintiger moest daarop worden opgenomen in het ziekenhuis. Bovendien moest Theo ook al een operatie ondergaan. Hij had namelijk ook een aantal inwendige bloedingen en verwondingen.

“Per ongeluk verkracht”

Theo

Er was ook een getuige van het incident. De vier agenten werden intussen geschorst en beschuldigd van zware mishandeling. Eén van hen werd ook beschuldigd van verkrachting, maar volgens hem kan daar geen sprake van zijn, “want de broek van Theo zakte vanzelf af, en Theo raakte daardoor per ongeluk gewond door de knuppel”. Ook volgens de politie die een onderzoek voerde naar het incident, kan er geen sprake zijn van verkrachting, ‘omdat het niet opzettelijk was’. “Er is wel degelijk penetratie geweest, maar dat was niet de bedoeling”, zo klinkt het.

Protesten

Het incident heeft al tot heel wat protesten geleid in de buitenwijken van Parijs. Er wordt vooral geprotesteerd tegen politiegeweld, maar ook tegen racisme. De demonstraties gaan vaak gepaard met geweld. Zo sneuvelden er al ramen, werden vuilbakken in brand gestoken of brandden ook meerdere auto’s uit.

Veel mensen komen ook vreedzaam op straat met kartonnen borden waarop ‘Justice pour Theo’ (gerechtigheid voor Theo, red.) staat.

Foto: AP

Foto: AFP

Frans president François Hollande heeft Theo intussen opgezocht in het ziekenhuis. Theo zelf deed toen ook een oproep om het geweld te doen stoppen. “Laten we verenigen en geloven in ons rechtssysteem”, zei Theo zelf nog. “Gerechtigheid zal dan geschieden. Stop de oorlog, en bid voor mij.”

Hollande zelf herhaalde die oproep nadien ook nog op Twitter.

Théo a réagi avec dignité et responsabilité. La justice a été saisie, il faut lui faire confiance. Elle ira jusqu'au bout. pic.twitter.com/YRlpdFXII6 — François Hollande (@fhollande) February 7, 2017

Foto: EPA

Foto: AFP