Twee kilometer lang oliespoor op Antwerpse Ring: “Vermijd de omgeving”

Antwerpen - Op de Antwerpse Ring in de richting van Nederland is de brandstoftank van een vrachtwagen gescheurd. Er is mazout op het wegdek beland ter hoogte van de Kennedytunnel. Plaatselijk zijn twee rijstroken versperd en de Liefkenshoektunnel is tijdelijk tolvrij gemaakt voor het verkeer.

De vrachtwagenbestuurder was omstreeks 10.15 uur in de richting van Nederland aan het rijden toen zijn brandstoftank begon te scheuren en er mazout op het wegdek viel. Pas na het verlaten van de Kennedytunnel kon hij zich aan de kant zetten en op de pechstrook parkeren, waar de brandstof nog verder uit de tank gutste. Het is nog onduidelijk hoe de scheur is ontstaan.

Door het twee kilometer lange mazoutspoor zijn er twee rijstroken versperd vanaf de Kennedytunnel tot Antwerpen-Centrum en is de afrit na de tunnel afgesloten. Enkele autobestuurders trachten deze echter toch te nemen en worden tegengehouden door de politie. Ze mogen zich aan een fikse boete verwachten.

Er heerst een file vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedytunnel. Om het verkeer richting Nederland te helpen, is de Liefkenshoektunnel (R2) tijdelijk tolvrij gemaakt. De brandweer is ter plaatse om het wegdek op te kuisen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om “de omgeving te vermijden” en de omleidingen te volgen. Vermoedelijk zal het nog een hele tijd duren eer de hinder is opgelost.