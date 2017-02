VIDEO. Zoon van vermoorde Renée (67) ging met geld van overleden moeder op hotel

Lebbeke - Nicolas V., de zoon van de vermoorde Renée Beckers (67) uit Lebbeke, blijft aangehouden. Hij ontkent de moord nog steeds, maar zal in de loop van volgende week wel nieuwe verklaringen afleggen, aldus de advocaat nog. Intussen blijkt dat hij met het geld van zijn moeder op hotel verbleef.

De 67-jarige Renée Beckers was al een jaar vermist toen eerder deze week haar levenloze lichaam gevonden werd. Haar lichaam, dat verpakt was in plastic, is dinsdagochtend gevonden in het struikgewas vlakbij haar appartement. Haar zoon Nicolas V. werd opgepakt als verdachte. Vrijdag heeft de raadkamer zijn aanhouding bevestigd.

Hij ontkent de feiten nog. Maar uit onderzoek is gebleken dat hij iedere maand het pensioen van zijn moeder opstreek en ook gretig aan haar spaargeld zat. Met dat geld logeerde hij op hotel in Ternat en in Brussel. Het afgelopen jaar deed hij zeker 27.000 euro op van zijn moeder die wellicht al een jaar dood was.

Renée Beckers, afkomstig uit Sint-Gillis bij Dendermonde, leidde een onopvallend bestaan in Lebbeke, waar ze samen met haar zoon op een appartement woonde op de eerste verdieping. De vrouw sukkelde met haar gezondheid en moest gebruikmaken van een looprekje of een rolstoel wanneer ze de straat opging. Ze had ook weinig contact met de buren die eigenlijk niets over haar wisten.

LEES OOK. Renée Beckers lag al een jaar dood maar toch leek niemand haar te missen

Zowat een jaar geleden verdween ze plots. Begin januari 2016 werd ze voor het laatst gezien. Op vraag van het parket van Dendermonde verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Maar er kwamen nauwelijks reacties op. Maandag kwam er een nieuw opsporingsbericht en enkele uren later werd haar zoon in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hoewel hij elke betrokkenheid ontkent, werd beslist om hem aan te houden. Vrijdag werd die aanhouding verlengd, bevestigt zijn advocaat.

De man zou aan de politie verklaard hebben dat zijn moeder begin januari 2016 thuis was vertrokken na een hevige ruzie met hem. “Mijn cliënt zal volgende week nieuwe verklaringen afleggen”, aldus zijn advocaat nog. “Maar hij ontkent nog altijd dat hij zijn moeder gedood heeft.”

LEES OOK. Hoe Nicolas V. een jaar lang met het pensioen van zijn verdwenen moeder leefde