Al een jaar lang geen correcte dopingtesten in het Spaanse voetbal

In het Spaanse voetbal is al bijna een jaar geen dopingtest meer afgenomen volgens de regels van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Het Spaanse antidopingagentschap AEPSAD wijst de UEFA en de FIFA met de vinger voor een gebrek aan steun.

In maart vorig jaar ontving de EAPSAD een klacht omdat de Spaanse dopingtesten niet volgens de internationale regels verliepen. Bij verschillende sporten bieden bestuursorganen hulp om antidopingcontroles te organiseren, maar volgens de EAPSAD was het onmogelijk om soortgelijke overeenkomst te sluiten met de FIFA of de UEFA. Daarom worden er nu, bijna een jaar later, nog steeds geen officiële testen afgenomen in La Liga, de Spaanse eerste klasse.

“De uitzonderlijke politieke situatie van de laatste maanden in Spanje heeft ervoor gezorgd dat we nog geen aanpassingen konden doen om te voldoen aan de internationale regels,” zegt de EAPSAD. “We hebben voorstellen gedaan aan de FIFA en de UEFA, maar de FIFA beperkt zich tot internationaal voetbal, terwijl de UEFA enkel steun wil bieden aan ploegen die aan UEFA-competities deelnemen.”

Spanje zat op het einde van 2016 enkele maanden zonder regering, waardoor het onmogelijk was om legale maatregelen te treffen om te voldoen aan de eisen van het WADA. Toch zijn er dit seizoen al 57 spelers uit La Liga gecontroleerd op doping.

Het blijft een grote zorg dat er geen officiële testen kunnen afgenomen worden in Spanje. La Liga wordt beschouwd als een van de beste voetbalcompetities ter wereld, met enkele grote sterren zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Neymar.