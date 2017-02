Dries Mertens: “Ik kon ook naar China, maar...”

Axel Witsel had zomaar Belgisch gezelschap kunnen krijgen in China. Want ook Dries Mertens kreeg deze winter een voorstel om in het Verre Oosten te gaan voetballen voor een astronomische bom duiten. Dat onthult hij in een interview met ons voetbalblad Fan, dat u morgen gratis bij Het Nieuwsblad vindt.

“Je hoort wel eens spelers beweren dat ze ginds gaan voetballen voor het avontuur. Ballen Gérard, die kiezen voor het geld”, aldus Dries Mertens. “Maar ik stelde me dan voor dat ik daar zit, tussen de Chinezen. (lacht) Ik zou die cultuur wel willen leren kennen. Azië staat als reisbestemming heel hoog op mijn verlanglijstje. Spelen in China, ik zie daar wel een aparte ervaring in. Ben jij niet benieuwd wat Witsel allemaal meemaakt? Ik wel. Daarom hebben we ook informatie gezocht, de pro’s en contra’s afgewogen. Mijn vrouw heeft getuigenissen gelezen van mensen die er een jaar hebben gewoond. En dan lees je over smog, dat je het gevoel hebt niet gezond te leven. Over het voedsel, dat niet makkelijk is. Al valt dat mee als je geld hebt. Ik heb het gedurende een dag overwogen. En dan toch beslist om neen te zeggen. Ik kan je verzekeren: neen zeggen tegen zo’n bedragen, dat is echt moeilijk. Want je kinderen hoeven zich nooit nog zorgen te maken. En je kleinkinderen ook niet.”

Waarom de "romanticus" in Dries Mertens dan toch besloot om het aanbod te weigeren, dat leest u morgen in een uitgebreid interview in Fan, waarin hij verder ook uitlegt waarom hij een namaakbril draagt, wat Romelu Lukaku en Gonzalo Higuain gemeen hebben, wat hij deed op kot in Gent en waarom zijn auto tegenwoordig vol deuken zit.

