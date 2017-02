Ibrahima Conte houdt blijkbaar wel van een streepje muziek. De speler van Waasland-Beveren toonde donderdag zijn zangkunsten via een video op Instagram toen hij een al even muzikale vriend over de vloer kreeg.

De overtuiging was niet altijd even groot als bij de getalenteerde gitarist, maar het leverde wel een leuke video op. Of hij hiermee ook zinspeelt op een al even verrassende carrièreswitch als die van Nederlander Royston Drenthe, lijkt weliswaar onwaarschijnlijk.