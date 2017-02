Maatwerk per fietskilometer

Woon-werkfietsen is fiscaal interessant voor werknemers én werkgevers. De jonge Gentste start-up o2o least fietsen aan bedrijven. Als werknemer kies je daarbij zelf je ideale e-bike, bakfiets of koersfiets.

Werkgevers die hun personeel aan het fietsen willen krijgen, hebben keuze en de overheid stimuleert bedrijfsfietsen met een aantrekkelijk fiscaal regime. Hoe pikt o2o daarop in? “Werkgevers willen wel fietsen aanbieden, maar er verder geen omkijken naar hebben”, zegt medeoprichter Koen Floré.

“En als werknemer peddel je graag rond op een fiets die je helemaal zelf hebt gekozen. Motiverend om er elke dag mee naar je werk te fietsen. Begeleiding om de juiste tweewieler te kiezen is dan nuttig. Wil je bijvoorbeeld een elektrische fiets, dan is het handig om het juiste model te kiezen in functie van jouw dagelijkse traject.”

Een eigen winkel heeft o2o niet: hoe kom je dan aan je rijwiel? “Eerst benaderen we werkgevers die belangstelling hebben voor een bike policy. Fietsen zijn 100 procent fiscaal aftrekbaar voor werkgevers, dus het is een interessante manier van verlonen. Daarnaast creëert een fiets die je op deze manier toegespeeld krijgt een extra band met je werkgever. Gaat de deal door, dan brengen we met onze aanhangwagens een 25-tal demofietsen naar je bedrijf. Het team krijgt meteen een idee van de types en modellen waaruit ze kunnen kiezen: racefietsen, elektrische fietsen, bakfietsen, hybrides … allemaal van verschillende merken.”

