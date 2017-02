"Ze is 95 en schreit zichzelf elke avond in slaap. Het leven is óp"

Ze is 95. Fier. Rondborstig, zoals alleen grootmoeders van tussen de twee wereldoorlogen dat kunnen zijn. Ze is 95 en schreit zichzelf elke avond in slaap, biddend tot haar god dat hij haar ’s nachts zou komen halen. Omdat het goed is geweest. Omdat ze haar man mist, die in 2011 – zijn hand genesteld in de hare – opsteeg uit zijn ziekbed, melkwegstelsels tegemoet. Omdat ook haar vrienden lang dood zijn, en haar jongere broers, en … tja, wie níet, eigenlijk?

Ze is 95 en vindt haar draai maar niet in het rusthuis, waar ze noodgedwongen heen moest wegens te veel zorg vandoen. Het eten is er niet te vreten, vertelt ze aan iedereen die het horen wil (of niet). En dat ze met niemand nog een gesprek kan voeren dat ergens anders over gaat dan het weer.



Dat haar man ook zou schreien, mocht hij het zien, mocht hij het weten. Dat hij altijd eenzame ouderen van dagen ging bezoeken in het OCMW-rusthuis van hun geliefde dorp, en bij zijn thuiskomst telkens weer zei: “Daar gaan wij niet naartoe, moeder. Daar zijt ge dood terwijl ge nog leeft. ’t Is te triestig voor woorden.” Maar dat ze hier toch maar mooi zit nu. In een rolstoel bovendien, want die benen hebben het ook laten afweten. En dat het eten niet te vreten is, of had ze dat al gezegd?



Ik dacht altijd: een mens wil zich vastklampen, vastklinken aan het leven. Met kettingen van roestvrij staal. Maar zo niet zij. Het leven is óp. En met het leven ook de goesting. Er is niks meer. Er was. Er is alleen nog maar wat was. Zij wil niet meer zijn.

Wanneer ik – een meter vijfentachtig en 87 kilo schuldgevoel – nog eens bij haar raak op een verloren zondag, klaart ze op als de hemel na een warmteonweer. Dan worden haar wangen weer rozen. Zonder stekels. Dan dansen er lichtjes in haar ogen, als een Weense wals. Slaat ze haar armen rondom mijn lijf met de kracht van een twintigjarige. “Pak mijn portemonnee”, zegt ze dan. “We gaan een glas drinken in de cafetaria! En neem u daar een praline, ’t zijn goei!”

Jeroen Vermeiren is creatief schrijver bij Studio 100 en heeft met De Zinnenspinnerij zijn eigen schrijfbedrijfje



We zitten aan een tafel bij het raam. Er is weinig volk in de cafetaria, die ook dienstdoet als geïmproviseerde kerk, tenminste, het gedeelte dat met modulaire panelen gescheiden kan worden van de rest. Daar vindt elke vrijdag een viering plaats die behoorlijk druk wordt bijgewoond zelfs. Maar niet door haar. “Vader en ik zijn direct gestopt met naar de mis gaan toen het misbruik van al die kinderen naar buiten is gekomen”, zegt ze. “Moeder, daar gaan we niet meer naartoe”, zei vader. Ik moet glimlachen. Niet om het verlies van haar geloof in het instituut Kerk – onze lieve heer hemzelf schijnt voorlopig nog een beetje krediet te hebben – maar om datgene wat zo typisch is voor haar generatie: man en vrouw die elkaar moeder en vader noemen. Sterker nog: mijn grootvader noemde élke vrouw moeder. Zelfs mijn jongere zus, lang voor ze kinderen had. Op die manier ondanks al zijn zin voor emancipatie – want die had hij – de zaken herleidend tot hun christelijke kern.



Zij nipt van een glas witte wijn, ik van een blond abdijbier. We plukken om beurten een zout chipje uit een zakje. Ik luister naar de verhalen en verzuchtingen die mij al lang vertrouwd zijn alsof ik ze hier voor het eerst hoor. Zó uit de lucht kom ik gevallen.

“Ja, vader zou schreien mocht hij het zien. Mocht hij het weten.”En ik knik. En ik weet niet waar ik de troost kan halen die ik haar wil schenken, liefst in ouderwets, mooi papier en met een grote strik errond. En een klapzoen erbovenop.



Dat ik tekortschiet, denk ik. Dat ik vaker op bezoek zou moeten komen. Tegelijk doordrongen ben van de helaasheid van dat voornemen. Het is zo’n immens contrast: mijn dagelijkse alleenstaande-vader-die-meer-dan-voltijds-werkt-en-voortdurend-op-zijn-adem-trapt-rush, versus de traag tikkende klok achter het rusthuisraam, monotone soundtrack bij alweer een lege dag. Tik. Tak. Tik. Tak.



Ze is 95 en ik zie haar graag.

Ze is 95 en nog liever zag ik haar niet zo ongelukkig.

Ze is 95 en liefst van al zag ik haar niet meer schreien. Nooit meer.

Als een gebed dat verhoord wordt.



