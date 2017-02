Vzw Kompas breidt uit: aan boord en weer op koers

Dankzij een job voel je je volwaardig mens, maar voor wie een handicap heeft, chronisch ziek is of maatschappelijk uit de boot valt, spreekt ‘werken’ niet vanzelf. Vzw Kompas biedt arbeidszorg en jobcoaching voor wie geen betaalde job aankan, al is het maar tijdelijk. Begin 2017 nam Kompas dagcentrum De Wal in Mariakerke over. Een nieuw sociaal restaurant in Wondelgem staat ook op het menu.

Daarmee komt het aantal antennes in de wijde regio ten noorden van Gent op vier, vertellen personeelsverantwoordelijke Inge Decatelle, Marjolein Verbeke (arbeidszorg en activiteiten) en directeur van de vzw Caroline Schelstraete tijdens een gesprek in het fraaie café van de Gentse Sint-Pietersabdij: verrassend genoeg ook een tewerkstellingsinitiatief. “Begeleid wonen voor mensen met een mentale beperking is onze basis”, zegt Caroline Schelstraete.

“Om hen een zinvolle bezigheid te bieden – die mensen konden niet meer aan de slag in de (toenmalige) beschutte werkplaatsen – organiseerden we allerlei vormen van dagbesteding. Onze vier locaties hebben een verschillende werking – residentieel en ambulant – ingedeeld volgens niveau van zelfstandigheid en eventuele extra problematieken.”

Arbeidszorg

“Voor arbeidszorg is onze doelgroep breder”, pikt Marjolein Verbeke in. “Voor wie geen gewone job (meer) aankan, maar wel nog wil werken: tuinonderhoud of opdienen in de Pietersbar. Sommige mensen werken in de arbeidszorg én doen mee met de dagbesteding: houtatelier, klusjes voor Natuurpunt, koken … We bekijken wat het beste lukt. Daarnaast bieden we jobcoaching aan: begeleiding voor mensen die als vrijwilliger in een regulier bedrijf aan de slag gaan. Zo werkt er iemand bij een brouwer, een boer of het OCMW. Hun coach is er niet permanent bij, maar biedt ondersteuning en bemiddelt.”

