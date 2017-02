Brussel - Met ruim 1,53 miljoen reizigers heeft Brussels Airport een nieuw januari-record in de tabellen gezet. Dat is onder meer te danken aan de kerstvakantie die ditmaal gedeeltelijk in januari viel. Dat meldt Brussels Airport vrijdag.

Het aantal reizigers lag 3,5 procent hoger dan in januari 2016, stelt de uitbater van de luchthaven in Zaventem. Brussels Airlines en de lagekostenmaatschappijen kenden de grootste groei. Het vrachtvolume lag ruim een vijfde hoger dan in januari vorig jaar.