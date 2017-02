Moet “Die Gelbe Wand” sluiten na wansmakelijke tifo’s?

De Duitse voetbalassociatie (DFB) wil Dortmund-fans één wedstrijd verbieden om plaats te nemen op de zuidtribune, beter bekend als “Die Gelbe Wand” . Daarbovenop vraagt het een boete van 100.000 euro voor de Duitse club. De sanctie wordt gevraagd naar aanleiding van zware rellen tijdens de wedstrijd tegen RB Leipzig.

In de Duitse Bundesliga heeft Borussia Dortmund zaterdagavond de topper gewonnen met 1-0 tegen RB Leipzig, maar wat de twee ploegen op de mat toonden, werd overschaduwd door het gedrag van de fans voor, tijdens en na de match. Voor de match braken al rellen uit, waarbij de Dortmund-fans het ook gemunt hadden op vrouwen en kleine kinderen. Tijdens de match rolden de Dortmund-supporters dan nog een onsmakelijke tifo uit.

De DFB wil fans daarom één speeldag verbieden om in de imposante ‘Gelbe Wand’ plaats te nemen. De zuidtribune van Dortmund is de grootste staantribune in Europa, er is plaats voor 25.000 fans. Dortmund heeft nog tot maandag om het strafvoorstel te aanvaarden of af te wijzen.

Wansmakelijke tifo’s

Een schare Dortmund-fans had tijdens de wedstrijd een misselijkmakende tifo mee met daarop “Burnout-Ralle: Häng dich auf!” (“Burn-out Ralle: hang je dan op”, nvdr.) Een niet mis te verstane boodschap aan het adres van Ralf Rangnick, sportief directeur van RB Leipzig. Rangnick stopte in 2011 nog als coach, omdat hij sukkelde met een burn-out. Tijdens de wedstrijd werd een Leipzig-speler ook nog belaagd door laserpointers uit de tribunes. Er waren ook tifo’s met de boodschap: “Slacht de stieren af” en “Bier in plaats van frisdrank”, verwijzend naar Leipzig-sponsor Red Bull.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Het is niet de eerste keer dat Leipzig zwaar op de korrel wordt genomen. De aanhang van de traditieclubs in de Bundesliga vindt de opmars van RB Leipzig maar niets. In zeven jaar tijd promoveerde de club, dat teert op het geld van RedBull-baas Dietrich Mateschitz, maar liefst vijf keer. Daardoor wordt de club als erg kunstmatig aanzien. Borussia Dortmund zelf heeft zich wel al verontschuldigd voor het gedrag van zijn fans op Twitter.

Foto: AFP