Albertine (82), helemaal hersteld van beroerte: “Ik wil terug in Hallo Televisie!”

Wolvertem / Meise - Drie maanden na de beroerte die ze kreeg tijdens opnames van ‘Hallo televisie!’, is Albertine De bondt (82) hersteld. “Ik wil terug deelnemen aan het programma”, zegt ze. Eén weet nog niet of er nieuwe reeks komt.

Op televisie komen houdt ons jong Albertine

Albertine De Bondt (82), de vrolijke hartsvriendin van Mathilde (Josette) Vergauwen (70), is één van de meest geliefde figuren in het programma ‘Halle Televisie!’. Dat filmt een vaste groep mensen terwijl die commentaar geven op televisieprogramma's. De opnames met Albertine en Mathilde gebeurden telkens bij Albertine thuis in wijk De Vlieten.

“Ik kijk heel veel en graag televisie en heb over alles wel iets te zeggen, net als Mathilde”, lacht ze. “We vonden het heel fijn om dit te doen. De cameraploeg stoorde ons helemaal niet. Maar tijdens de laatste opname op 21 oktober vorig jaar, ging het fout. Ik kreeg een beroerte. De cameraman en enkele crewleden zagen dat er iets mis was en belden meteen de hulpdiensten. Ik weet van dat voorval alleen dat ik er erg aan toe was.”

Albertine werd naar het ziekenhuis gebracht en kwam er langzaam aan terug bovenop.

“Mijn rechterzijde was verlamd, ik kon met moeite praten, maar dat lukt nu weer”, zegt de kranige tachtiger.

“Mijn neurologische tests, die gericht zijn op coördinatie, zijn prima verlopen. Ik voel me nu helemaal beter en kan zelf weer auto rijden, zij het alleen op korte afstanden. Het voornaamste is dat ik mijn boodschappen kan doen en mijn familie kan bezoeken”.

Ze zou geen ‘neen’ zeggen tegen een nieuw seizoen van ‘Hallo Televisie!’. “Dat houdt ons jong. Als ze me bellen voor, doe ik zeker mee. Ik zal het aan Mathilde ook geen twee keer moeten vragen”. Alleen is dat vierde seizoen nog lang niet zeker, zegt Eén-woordvoerder Hans Van Goethe. “Het is niet uitgesloten, maar ook niet bevestigd. Maar we zijn wel heel blij dat Albertine hersteld is. ”