Mourinho geeft duidelijke hint over toekomst Ibrahimovic: “Zijn seizoen overstijgt alle verwachtingen”

Hoewel het contract van Zlatan Ibrahimovic nog niet verlengd is, is José Mourinho ervan overtuigd dat de Zweedse spits nog een jaar bij Manchester United blijft. De trainer gelooft dat volgend seizoen het laatste jaar van zijn carrière op het hoogste niveau wordt.

Volgens José Mourinho kan Zlatan Ibrahimovic nog één jaar op het hoogste niveau meespelen, en dat jaar zal hij volgens de trainer spenderen bij Manchester United. De Zweed kan volgens zijn contract nog een extra jaar blijven bij de Engelse club, maar die optie werd tot nu toe nog niet gelicht. Toch is Mourinho zeker dat zijn topspits in Old Trafford zal blijven spelen.

“Ik heb geen getekend contract nodig om het te weten,” zei Mourinho in een persconferentie. “Ik ben er helemaal van overtuigd dat hij blijft. Hij is naar Manchester United gekomen om er twee jaar te spelen.”

Ibrahimovic gaf critici die hem te oud vonden voor een transfer naar de Premier League lik op stuk: hij scoorde dit seizoen al 20 doelpunten in 33 wedstrijden. “Hij is helemaal aangepast aan de club. Tot nu toe is hij zelfs beter dan alle verwachtingen, behalve misschien die van hemzelf."

"Kortom, ik ben ervan overtuigd dat hij blijft. Er zijn geen problemen met zijn familie. Ik heb hem extra vrije dagen aangeboden om naar Zweden te kunnen, maar hij gaat nooit."