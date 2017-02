Play-offs naar Belgisch model? Heftige discussie losgebarsten in Nederland

Hoewel de play-offs in België nog steeds heel wat (felle) tegenstanders hebben, duiken in Nederland steeds meer stemmen op om een “Belgisch systeem” in te voeren in de Eredivisie. Er is alvast een heftige discussie losgebarsten tussen voor- en tegenstanders.

In de Belgische Jupiler Pro League wordt sinds het seizoen 2009-2010 met het huidige systeem van play-offs en zestien ploegen gespeeld. De meningen zijn na zeven edities nog steeds verdeeld en er gaan steeds meer stemmen op om enkele aanpassingen door te voeren, zoals onder meer de halvering van de punten.

Hoewel veel supporters nog steeds met weemoed denken aan de tijd van toen er nog geen play-offs bestonden, lijken onze Noorderburen juist nu steeds meer geneigd om een “Belgisch systeem” in te voeren in plaats van een reguliere competitie. In juni staat in Nederland een ­Algemene Vergadering Betaald Voetbal op het programma waar er een besluit zal worden genomen over de nieuwe competitieformule in de Eredivisie, die dan in werking zal treden vanaf het seizoen 2018-2019.

“Meer inkomsten, spektakel en internationale prestaties”

De lobby om de Belgische formule in te voeren, met KNVB-directeur Gijs de Jong op kop, lijkt steeds meer aan stemmen te winnen. Een uitgebreide werkgroep is al maanden bezig met het plan, waarbij clubs, trainers, wetenschappers, marketingdeskundigen, supporters en media om input zijn gevraagd.

De voorstanders van het Belgische systeem zijn duidelijk: “Sinds ze in 2009 in België kozen voor een competitie van zestien teams én een onorthodox play-offsysteem, stegen de Belgische clubs significant op de ranglijst van de UEFA”, klinkt het in het Algemeen Dagblad. “Ook daar was er in eerste instantie grote weerstand en scepsis maar het heeft bij de Belgen geleid tot meer inkomsten, meer spektakel en betere internationale prestaties. In Nederland is die ontwikkeling juist omgekeerd evenredig.”

“Onlogisch, onsportief en oneerlijk”

Maar er worden ook heftige discussies gevoerd. Zo is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst absoluut tegen het voorstel gekant: “Zelf ben ik voorstander van een zekere helderheid en een logische opzet, waarbij de nummer één van de competitie ook gewoon de winnaar is”, aldus Van Bronckhorst. “Dat voelt toch sportiever, eerlijker. Als trainer en als ex-voetballer zou dat mijn voorkeur hebben.”

“In België worden punten gehalveerd, ergens is dat toch een beetje vreemd, vind ik. Al begrijp ik ook wel dat de KNVB bekijkt hoe de eredivisie aantrekkelijker kan worden, met meer televisie-opbrengsten etcetera. Meer topwedstrijden is op zich ook goed, zeker, maar van de andere kant: ook uitwedstrijden tegen kleinere clubs kunnen zwaar en interessant zijn. Ik zou de eredivisie in grote lijnen laten zoals hij is.’’

Halvering of niet?

De voornaamste kritiek op het Belgische systeem is dus de halvering van de punten. Dat is overigens ook bij ons onderwerp van discussie. Onder de eersteklassers lijkt steeds meer een consensus te komen om die halvering van de punten gewoon af te schaffen. Daarover wordt in maart samen gezeten, een eventuele aanpassing van het systeem in de Jupiler Pro League zou echter ook pas voor het seizoen 2018-2019 zijn.

Momenteel doen er in de Nederlandse Eredivisie na 21 speeldagen nog drie clubs mee voor de titel. Feyenoord staat op kop met vijf punten meer dan eerste achtervolger Ajax en PSV volgt op acht punten. FC Utrecht staat vierde maar heeft al twaalf punten minder dan de Eindhovenaars.

Als met de huidige stand in de Jupiler Pro League de play-offs zouden worden aangevat, zou Club Brugge na de halvering van de punten (en afronding naar boven) slechts één puntje meer hebben dan naaste achtervolger Anderlecht, Zulte Waregem zou dan volgen op amper twee puntjes en nummers vijf en zes zouden ook slechts zes punten minder tellen dan de leider...

1. Club Brugge: 52 wordt 26

2. Anderlecht: 49 wordt 25

3. Zulte Waregem: 47 wordt 24

4. Oostende 42 wordt 21

5. AA Gent 40 wordt 20

6. Charleroi 40 wordt 20