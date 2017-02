Rode lantaarn in Proximus League legt opnieuw klacht neer

Lommel United heeft opnieuw klacht ingediend bij het Bureau Arbitrage van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De rode lantaarn in de Proximus League (1B) voelde zich na de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge (0-1) bestolen na enkele twijfelachtige scheidsrechterlijke beslissingen.

“Onze laatste wedstrijd tegen Cercle Brugge kende ontegensprekelijk een onrechtvaardig wedstrijdeinde”, laat Lommel vrijdag optekenen. “Het heeft onze strijdvaardigheid alleen maar vergroot. De steun van onze supporters, sponsors en medewerkers geeft ons de kracht om dit alles om te zetten in positieve energie.”

Afgelopen weekend moest Lommel in de blessuretijd van de partij tegen Cercle Brugge een late tegengoal slikken van Mboyo , die evenwel scoorde vanuit buitenspel. Eerder in de wedstrijd werden de Limburgers een doelpunt ontnomen, hoewel de kopbal van Corstjens wel over de doellijn was gegaan. Lommel United voelde zich bekocht, zeker nadat spelers hadden verteld dat ze tijdens de partij uitgescholden werden door scheidsrechter Anthony Hambrouck. De ref zelf ontkent die aantijgingen. Na de partij braken supportersrellen uit en schreven de supportersverenigingen een open brief aan scheidsrechtersbaas Johan Verbist waarin ze gewag maakten van “ongeziene competitievervalsing”

Lommel United voelt zich de voorbije weken meermaals in de steek gelaten door de wedstrijdleiding. Tegen Union (0-0) werd een Lommels doelpunt onterecht afgekeurd, tegen Tubeke (2-0) kreeg Bertjens onterecht rood na het betere acteerwerk van Tubeke-speler Camargo. Na de match in Tubeke legde de rode lantaarn al eens klacht neer bij het Bureau Arbitrage, dat zich zaterdag buigt over de Lommelse eis op een replay. Wanneer het Bureau Arbitrage de tweede klacht behandelt, is nog niet beslist. .

