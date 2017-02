Uitbater boekhandel is het beu: “Trottoir in zes jaar tijd al tien keer opgebroken”

Hartmut De Brauwer: “Door de werken krijg ik in een dag zestig klanten minder over de vloer.” Foto: rdl

Lede - In de Rammelstraat in Lede werd deze week nog maar eens het trottoir opgebroken. “De tiende keer al in zes jaar”, zegt Hartmut De Brauwer, uitbater van boekhandel Conscience.

Voor zaakvoerder Hartmut De Brauwer van boek- en dagbladhandel Conscience is het stilaan genoeg geweest. “Dit is de tiende keer in de zes jaar dat ik hier mijn zaak heb, dat het voetpad wordt opengelegd voor werken”, sakkert hij. “Nu eens voor een telefoonkabel, dan weer voor de waterleiding of de elektriciteit en telkens zit ik hier met de overlast die mijn klanten wegjaagt. Vorige dinsdag was het weer zover.”

Reden van de werken: het aanleggen van nutsvoorzieningen. “De aanleg van nieuwe kabels voor de markt”, verduidelijkt de gemeente. Voor De Brauwer die elke dag om 5 uur opent, zal het een zorg wezen. “Een beetje planning zou toch mogen, want nu ben ik telkens de dupe”, schampert hij.

Wat de werken concreet aan inkomstenverlies betekenen, kan hij netjes aflezen in zijn kassa. “In vergelijking met de dinsdag voordien kwamen er op 7 februari welgeteld 60 klanten minder over de vloer: een omzetverlies van honderden euro’s”, constateert hij. “Voeg daar nog de schade bij die ik ondervind omdat de dinsdagmarkt verplaatst is naar de Kasteeldreef. Tegenover januari vorig jaar zie ik een daling van 7 procent aan klanten. En dit is nog maar het begin: als het marktplein zelf opgebroken zal liggen en er geen parkeerplaatsen meer zijn, vrees ik het ergste.”