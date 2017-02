Politie waarschuwt na moord op Shashia: “Scherm uw Facebook-profiel af”

Antwerpen / Heist-op-den-Berg - Shashia Moreau, de twintigjarige vrouw uit Heist-op-den-Berg die afgelopen week vermoord werd, had via Facebook contact gelegd met haar moordenaar. De leden van de Antwerpse Pokémon Go-facebookgroep, waarvan Shashia lid was, reageren geschokt op het nieuws. De politie doet intussen een warme oproep om voorzichtig om te gaan met contacten via Facebook.

Shashia was geen onbekende in de Antwerpse geekwereld. De jonge vrouw had een bijzondere passie voor Pokémon. Heel wat leden van de Antwerpse Pokémon Go-facebookgroep kenden haar dan ook al een tijdje.

De leden zijn geschokt door het nieuws, maar vinden niet dat er een link gelegd kan worden met de Pokémon-scene. Volgens hen had dit ook in een ander welke omgeving kunnen gebeuren.

De politie geeft na het incident nogmaals de raad aan de ouders om het social mediagebruik van hun kinderen goed in de gaten te houden. Met daarbij één gouden tip: zorg dat je Facebook-profiel volledig gesloten is. “Via een open account kan een dader makkelijk de interesses van zijn slachtoffer achterhalen en daarop inspelen.”

Als je afspreekt met een contact via Facebook, wordt aangeraden met meerdere vrienden af te spreken en op een openbare plaats.

Tips Child Focus

Child Focus geeft volgende tips voor het gebruik van Facebook:

1. Zorg dat enkel ­­je vrienden je berichten kunnen zien

Klik rechtsboven in je profiel op het hangslot-icoon. Bij Wie kan mijn inhoud zien?, kies je voor Vrienden.

Foto: ANP XTRA

2. Deel niet al je persoonlijke gegevens

Klik in je profiel op Informatie bijwerken. Bij alle ge­gevens kan je, via het pijltje, aanklikken wie ze kan zien.

3. Check wie jou wil taggen

Vrienden die foto’s posten, kunnen je daarin aanduiden – ‘taggen’ – op Facebook. Ook als je het zelf niet weet, kan iemand jou dus kenbaar ­maken. Je kan instellen dat je die tags vooraf checkt. Ga naar het wiel-icoon rechts­boven, kies Instellingen en ga naar Privacy. Duid aan dat je de tags wil controleren, vooraleer ze gepost worden.

4. Blokkeer iemand die je lastigvalt

Klik rechtsboven op het hangslot-icoon. Ga naar Hoe zorg ik dat iemand mij niet meer lastigvalt? en geef de naam op.

5. Check hoe anderen jouw profiel zien

Uiteindelijk is het handig om eens te checken hoe on­bekenden jouw profiel kunnen zien. Klik op de pijl naast Activiteitenlogboek, en kies Weergeven als. Je ziet nu jouw openbare profiel, en je kan ook zien wat een bepaalde vriend van jou kan zien.

Verdachte opgepakt

Inmiddels is de 25-jarige verdachte aangehouden op verdenking van moord, maar de Antwerpenaar ontkent alle betrokkenheid. Het lichaam van de jongedame werd donderdag aangetroffen in de woonst van de man. Ook vrijdag werd de woning nog verder doorzocht en in de tuin vonden tot vrijdagmiddag graafwerken plaats.