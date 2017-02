Jonge spitsen blijven langer bij Lokeren

De Algerijnse aanvallende middenvelder Mehdi Terki en de Belgische spits Bob Straetman hebben hun contract met Sporting Lokeren opengebroken. Ze zetten hun handtekening onder een nieuwe verbintenis tot juni 2020. Dat deelde de Waaslandse club vrijdag mee.

De 25-jarige Terki speelt sinds januari 2016 voor Lokeren. Hij werd overgenomen van derdeklasser Dender. Straetman, 19 jaar, is een jeugdproduct van Lokeren. In juli 2016 debuteerde hij in het eerste elftal.

“De voorbije maanden groeiden beide spelers uit tot vaste waarden en smaakmakers van het elftal. De club wil hen daarvoor belonen met een langer verblijf”, schrijft Lokeren op de clubwebsite.