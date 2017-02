Zoon van Jürgen Klinsmann bij selectie Amerikaanse beloften

Jonathan Klinsmann, de zoon van de Duitse ex-voetballer en ex-bondscoach van de Verenigde Staten Jürgen Klinsmann, is opgenomen in de Amerikaanse voetbalselectie voor spelers tot twintig jaar. Dat hebben de Amerikaanse voetbalbond en bondscoach Tab Ramos donderdagavond bevestigd.

De jonge doelman van de universiteit van California maakt deel uit een twintigkoppige selectie van de Verenigde Staten, die van 17 februari tot 5 maart in Costa Rica deelneemt aan een kwalificatietoernooi voor het WK 2017.

Jürgen Klinsmann heeft als speler zelf een indrukwekkende carrière achter de rug. De Duitse ex-aanvaller maakte doelpunten voor onder meer Stuttgart, Inter Milaan, AS Monaco, Tottenham, Bayern München, Sampdoria en de Duitse nationale ploeg. “De Blonde Rat” werd nadien aangesteld als bondscoach van Duitsland (2004-2006), gevolgd door een korte periode als T1 van Bayern München. De 52-jarige Duitser stond sinds 2011 juli aan het roer bij de VS. In 2013 leidde hij de selectie naar de titel in de CONCACAF Gold Cup en een jaar later naar de achtste finales van het WK in Brazilië, waarin zijn team pas na verlengingen uitgeschakeld werd door de Rode Duivels. In de kwalificaties voor het WK 2018 namen de Verenigde Staten een zwakke start. Nederlagen tegen aartsrivaal Mexico (1-2) en Costa Rica (4-0) kostten Klinsmann de kop. .

# Belga context ## Related picture(s) [FBL - COPAAM2016 - USA - PRESSER]

View full context on [BelgaBox]

(belga)