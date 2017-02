“En altijd maar klagen over honger”: toeriste te grazen genomen door gids met wel heel foute bedoelingen

Een toeriste die alleen maar lovende woorden had over haar bezoek aan Tanzania, is stevig te grazen genomen door de gids van een natuurpark. Hij vertaalde namelijk haar boodschap in een regelrechte belediging voor de inwoners van het land.

“Mijn bezoek aan Tanzania is tot nu toe al fantastisch geweest. De mensen hier zijn geweldig en vriendelijk. Ik ben zo blij om hier te zijn. Het land is mooi, net als de dieren.” In de video zien we hoe de toeriste met niets dan lovende woorden het land helemaal ophemelt.

Ongebruikelijk

De gids was zo vriendelijk om de vrouw haar boodschap te vertalen naar het Swahili, een officiële voertaal in Tanzania. Alleen deed hij dat op een nogal ongebruikelijke manier. In plaats van haar boodschap letterlijk te vertalen, sleurde hij de lokale bevolking van Tanzania er volledig door.

“Ze zegt aan jullie, Tanzanianen, dat jullie graag klagen over honger. Elke dag opnieuw, terwijl jullie heel wat groenten hebben die jullie kunnen koken en eten. Waarom doen jullie dat dan niet? Ze vraagt dat jullie stoppen met klagen.”

Gearresteerd

De toeriste, die naast de gids staat op het filmpje, is zich van geen kwaad bewust, en strooit rustig verder met complimentjes over het land. Terwijl de gids net het tegenovergestelde blijft doen.

De minister van Toerisme, Jumanne Maghembe, kreeg het filmpje intussen te zien en was allerminst opgezet met de ‘grap’ van de parkwachter. Hij liet de man dan ook arresteren. “Momenteel wordt hij vastgehouden door de politie van Mugumu”, klinkt het nog.