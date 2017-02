Oekraïens recordinternational Tymoshchuk (37) hangt voetbalschoenen aan de haak

De Oekraïense recordinternational Anatoliy Tymoshchuk zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat heeft de 37-jarige defensieve middenvelder vrijdag bekendgemaakt.

Tymoshchuk voetbalt niet meer sinds zijn contract bij het Kazachse Kairat Almaty in november 2016 afliep. De Oekraïense recordinternational (144 selecties) verdedigde in eigen land de kleuren van Lutsk (1995-1997) en Shakhtar Donetsk (1998-2007). Nadien speelde hij voor het Russische Zenit (2007-2009 en 2013-2015), het Duitse Bayern München (2009-2013) en Kairat (2015-2016). Tymoshchuk veroverde in 2008 als aanvoerder van Zenit de UEFA-beker. Met Bayern München won hij in 2013 de Champions League.

De verdedigende middenvelder, die ook als centrale verdediger werd uitgespeeld, schopte het met Oekraïne tot de kwartfinales van het WK 2006 en nam ook deel aan het EK 2012 en 2016. In 2012 volgde hij Andriy Shevchenko op als kapitein van het nationale elftal. In augustus 2016 kondigde hij zijn afscheid als Oekraïens international aan.