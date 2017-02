Benteke en Lukaku topverdieners van hun club

Romelu Lukaku en Christian Benteke zijn de topverdieners van hun clubs Everton en Crystal Palace. Dat blijkt uit een lijst die de Engelse krant The Times gisteren publiceerde. De cijfers zijn niet officieel bevestigd door de clubs, maar het zijn schattingen op basis van uitvoerig onderzoek.

Christian Benteke krijgt wekelijks 120.000 pond (140.000 euro) om Crystal Palace in de Premier League te proberen houden. Romelu Lukaku zit aan 75.000 pond (88.000 euro), maar onderhandelt al maandenlang met Everton om een nieuw contract. Dat zou hem boven de grens van de 100.000 pond moeten doen uitkomen.

Het loon van Eden Hazard wordt – naargelang de bron – geschat tussen de 220.000 euro en 235.000 euro per week. Maar daarmee is de nummer tien van Chelsea niet de topverdiener bij zijn club. Die eer is weggelegd voor Cesc Fabregas, die elke zeven dagen 220.000 pond (258.000 euro) op zijn bankrekening mag bijschrijven.

De topverdiener van de Premier League blijft Wayne Rooney met 300.000 pond (352.000) euro per week, net iets meer dan wat de nieuwkomers Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba krijgen. Opvallend is ook dat de topverdieners van Manchester City – Sergio Agüero en Yaya Touré – geen vaste basisspelers zijn. In het lijstje staat één doelman: Fraser Forster van Southampton.



De lijst van grootverdieners:

1. Manchester United: Wayne Rooney 352.000 euro per week

2. Chelsea: Cesc Fàbregas 258.000

3. Manchester City: Sergio Agüero/Yaya Touré 204.000

4. Liverpool: Philippe Coutinho 176.000

5. Arsenal: Mesut Özil 165.000

6. Tottenham Harry Kane/Hugo Lloris 140.000

7. Crystal Palace Christian Benteke 140.000

8. Leicester Jamie Vardy/Riyad Mahrez 117.000

9. Middlesbrough Álvaro Negredo 117.000

10. Southampton Fraser Forster 100.000

11. Bournemouth Jack Wilshere 94.000

12. West Ham Andy Carroll 94.000

13. Everton Romelu Lukaku 88.000

14. Sunderland Jermain Defoe 82.000

15. Swansea Fernando Llorente/Gylfi Sigurdsson 82.000

16. Stoke Xherdan Shaqiri/ Marko Arnautovic 76.000

17. West Brom Darren Fletcher/ James Morrison 76.000

18. Watford Troy Deeney 58.000

19. Hull Abel Hernández 41.000

20. Burnley Robbie Brady 35.000-40.000