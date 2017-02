Zijn lastige kinderen écht onze eigen schuld? En hoe moet het dan wel? Kinderpsychiater Lieve Swinnen over opvoeden in tijden van chaos

“U heeft lastige kinderen? Dan is dat uw eigen schuld.” De Nederlandse pedagoge Gitty Feddema zei vorige week het ­ondenkbare. Ouders zijn te vaak met zichzelf bezig en te weinig met het kind. Dus: u oogst wat u hebt gezaaid. Zijn we dan zo fout bezig? Gerenommeerd kinderpsychiater Lieve Swinnen zalft, maar slaat ook een beetje. “We worden gemiddeld 80 jaar. Daarvan moet je slechts 20 jaar je kinderen op de eerste plaats zetten. Schrappen dus die citytrips. Parijs, New York en ­Londen bestaan daarna ook nog.”

Etters! Onbeschofte lastpakken! Dat is de jeugd van tegenwoordig. En we hebben het nog aan onszelf te danken ook. Ja, pedagoge Feddema schopte vorige week hard tegen de schenen. Ze was meer dan duidelijk: ...